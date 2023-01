Hockey-Land NRW: Der Westen macht die Weltmeister

Die Grambusch-Brüder, Niklas Wellen, Timur Oruz. Diese Männer sind allesamt seit Sonntag Hockey-Weltmeister. Sie haben aber noch eine andere Gemeinsamkeit: Sie sind echte NRW'ler. Mats Grambusch, der Kapitän der Nationalmannschaft, und sein Bruder Tom kommen aus Mönchengladbach und spielen bei Rot-Weiß Köln. Sie sind Teil einer großen Hockeyfamilie, auch ihre ältere Schwester Pia war Nationalspielerin. Timur Oruz und Niklas Wellen sind in Krefeld geboren, haben dort das Hockeyspielen gelernt und spielen heute auch in Köln, bzw. in Krefeld in der Bundesliga.

Der Deutsche Hockey-Bund hat seinen Sitz seit 2006 im Hockeypark in Mönchengladbach. Dort fand auch die WM der Herren statt, damals holte die Mannschaft auch den letzten Titel und im Sommer 2023 wird hier die EM der Männer und Frauen ausgetragen.