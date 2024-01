Deiche in NRW: So funktioniert der Hochwasserschutz an Weser, Rhein und Ruhr

Rund 550 Kilometer Deiche gibt es an den Flüssen in NRW, unter anderem am Rhein, an der Emscher, der Weser und der Ruhr. Der Aufbau der Deiche ist dabei jeweils den örtlichen Gegebenheiten und Besonderheiten angepasst, im Grunde kommt dabei aber dasselbe Prinzip zum Einsatz:

Ein Deich besteht aus verschiedenen Materialien, die mehr oder weniger wasserdurchlässig sind. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich dabei der Drei-Zonen-Deich als Standard durchgesetzt. An der Wasserseite wird eine gering durchlässige Dichtungsschicht aufgetragen (meist aus Lehm), während der Kern des Deichs (auch Stützkörper genannt) aus durchlässigerem Material wie Sand oder Kies besteht. An der Landseite gibt es schließlich einen Filter und Absatz aus stark durchlässigem Material.