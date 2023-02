Sicherheitsrisiken: Helfer unterbrechen Einsatz im Erdbebengebiet

Trauer weicht der Wut

Ganz überraschend kommt die Entwicklung für die Helfer nicht. So sagt der ISAR-Sprecher, dass es bei großen Lagen wie einer Erdbebenkatastrophe erfahrungsgemäß verschiedene Phasen gebe. " Derzeit sind wir in jener Phase, in der die Hoffnung auf Überlebende unter den Trümmern immer geringer wird. Aus diesem Grund schlägt diese bisweilen bei den Menschen in tiefe Trauer und manchmal in Wut über ihre persönlichen Verluste um. " Hinzu kämen Schwierigkeiten bei der Wasser- und Nahrungsmittelversorgung. Sie belasteten die Betroffenen und sorgten zum Teil für Frust. ISAR-Einsatzleiter Steven Bayer sagt: " Es ist festzustellen, dass die Trauer langsam der Wut weicht. "