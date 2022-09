Heizen mit Kamin: Das sollten Sie beachten

Tipps zum richtigen Heizen mit Holz findet man in einer Broschüre, die das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in NRW gemeinsam mit den Schornsteinfegern herausgegeben hat. Schoßland betont, dass man sich bei Bedienung des Kamins und Auswahl des Brennstoffs an die Herstellerangaben halten sollte. " Ein Kamin ist keine Müllverbrennungsanlage ", so Schoßland. Ausgemusterte Euro-Paletten oder alte Gartenmöbel zu verfeuern, ist also eine schlechte Idee.