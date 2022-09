Dämmen, dämmen, dämmen

Ansonsten heißt es: Dämmen, wo immer es geht. Die ganz großen Maßnahmen, etwa die Dachdämmung, könne man selbst nicht machen, sagt Herbert. Anderes gehe sehr wohl, zum Beispiel direkt im Heizungskeller. Die dort vorhandenen Rohrleitungen können nachträglich gedämmt werden. " Das bringt unglaublich viel ", so Bauingenieur Herbert. Dabei müsse man natürlich bedenken, dass dann der Heizungskeller etwas kälter werde, " aber in der Wohnung wird es wärmer und man hat weniger Heizkosten. "

Ein weiterer Punkt, der oft übersehen werde, beziehungsweise eine weitere Fläche ist die hinter dem Heizkörper. Oft hängen Heizungen in Nischen, wo es besonders warm wird und die Wand besonders dünn ist. Aber auch sonst lohne es sich, dort eine Dämmtapete oder ein Luftpolster-Folie anzubringen.

Oben und unten Deckel drauf

" Eine große Schwachstelle sind auch Rollladenkästen ", sagt "Energiesparkommissar" Herbert. Hier können Dämmplatten in den Kästen helfen. Andere Stellen in der Wohnung oder im Haus sind Dachboden-Treppen oder auch der Kelleraufgang. " Im Prinzip alles, wo mit dem Thema Luft-Dichtheit zu tun hat ", so Herbert. " Wenn man oben und unten einen Deckel hat, dann kann die warme Luft nicht aus dem Haus verschwinden. "

Aber was ist mit der Schimmel-Gefahr?

Besser als Lüften ist laut "Energiesparkommissar" Herbert ein Mini-Lüfter.

In vielen Fällen werde in alten Häusern viel zu viel Luft ausgetauscht, schätzt Herbert. Trotzdem: Für die Raumluft-Hygiene braucht man schon einiges an Luft, wenn ansonsten viele Lücken geschlossen sind. " Da hält sich der Glaube, dass man mit richtigem Lüften dagegen arbeiten kann ", warnt Herbert. Das sei jedoch fast nicht möglich, weil man ja auch zum Lüften zuhause sein muss. " Ein Tipp wäre, einen Mini-Lüfter irgendwo einzubauen, der zum Beispiel aus dem Bad die Feuchtigkeit rausschaufelt. " Wenn dieses Wasser aus dem Bad weg sei, sei die ganze Wohnung positiv beeinflusst.

Lohnt sich die DIY-Arbeit?