Netanyahu entlässt Verteidigungsminister Gallant • Inmitten des Kriegs im Gazastreifen und der anhaltenden Kämpfe mit der Hisbollah-Miliz im Libanon hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant entlassen. Grund seien zu viele Differenzen über Israels Kriegsführung, hieß es. Neuer Verteidigungsminister soll Außenminister Israel Katz werden. Am Abend gingen in Tel Aviv Tausende Menschen aus Protest gegen die Entlassung auf die Straße.

Asbestbelastung in Hamm nach Kühlturm-Brand • In Hamm war am Montag ein alter Kühlturm auf der Zeche Heinrich Robert abgebrannt. Gestern Abend wurde bekannt, dass im nahegelegenen Wohngebiet asbesthaltige Bruchstücke gelandet sind. 24 Menschen - darunter auch Kinder - mussten ihre Häuser verlassen und dürfen die Grundstücke vorerst nicht betreten. Bei der Stadt gingen unterdessen weitere Meldungen über Bruchstücke in einer weiter entfernten Waldsiedlung ein.

Nach Solingen: Untersuchungsausschuss soll starten • Nach dem tödlichen Terroranschlag in Solingen hört die Kritik am Vorgehen der Landesregierung nicht auf. Ab kommender Woche soll die politische Aufarbeitung dazu im NRW-Landtag beginnen. Auf Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP soll sich ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss bilden. Es geht dabei um mögliche Versäumnisse und Fehlverhalten der Landesregierung und des Flucht-, Innen- sowie Justizministeriums und anderer Behörden im Umgang mit dem mutmaßlichen islamistischen Attentäter vor und nach dem Anschlag.

Den Haag verbietet umweltfeindliche Werbung • Kreuzfahrten mit dieselbetriebenen Schiffen? In Den Haag ist zumindest Werbung dafür künftig verboten. Die niederländische Stadt hat sogenannte fossile Reklame im öffentlichen Raum verboten. Ab 1. Januar ist Werbung an Bushaltestellen oder Bahnhöfen für Flugreisen, Kreuzfahrten, fossile Energie oder Autos mit Verbrennungsmotor untersagt. Gegen das Reklameverbot zieht nun die Reisebranche vor Gericht.

DAS WETTER IN NRW

Hier sonnig, da neblig • Der Tag startet vielerorts neblig. Nur hier und da scheint schon am Vormittag die Sonne. Am Nachmittag werden die Wolkenlücken dann von Eifel und Sauerland aus mehr. In weiten Teilen NRWs bleibt es aber den ganzen Tag novembergrau und neblig - vor allem Richtung Niederrhein und Münsterland. Wo viel Sonne scheint, steigt das Thermometer auf 13 Grad, im Nebel bleibt es bei 8 Grad. Der nach wie vor schwache Wind kommt aus Nordwest, in den Niederungen bleibt es oft nahezu windstill.