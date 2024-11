Die FDP kann an dem Grundsatzpapier, das im Prinzip eine 180-Grad-Wende der Wirtschaftspolitik fordert, nichts Schlimmes finden. "Wir haben ja seit einem Jahr gesagt, dass sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland so darstellt, dass wir endlich wieder vorankommen müssen. Ich bin eher überrascht, dass SPD und Grüne das in den letzten Wochen offensichtlich nicht ernst genommen haben, dass wir in diesem November darüber reden wollen, dass sich in Deutschland grundsätzlich was ändert ", sagte Christoph Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP am Montag dem WDR .

So hat die FDP nun den Ball zum Kanzler gespielt. Wie reagiert er auf die Forderungen der Liberalen, die ja zum Teil unvereinbar mit dem Koalitionsvertrag sind? "Olaf Scholz muss jetzt führen und signalisieren, was er möchte. Notfalls die Richtlinienkompetenz bei Fachfragen ziehen, sonst ist dieses Bündnis sofort vorbei" , sagte Michael Bröcker von "tablemedia" am Sonntag dem WDR.

Was sagen die Koalitionspartner?

Die SPD will die Koalition kitten. Das ist angesichts der schlechten Umfragewerte für Kanzler Scholz auch logisch. So appellierte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch an den Zusammenhalt: "Alle müssen sich am Riemen reißen. Weglaufen gilt nicht. Wir haben eine Verantwortung, eine verdammte Verantwortung in diesen schwierigen Zeiten." Miersch betont die Gemeinsamkeiten der drei Parteien: "Dass wir die Wirtschaft stützen wollen und dass wir Investitionen anreizen wollen, dass wir Bürokratie abbauen wollen - da haben wir genau die identischen Ziele", sagte er.

Olaf Scholz und Christian Lindner sitzen im Bundeskanzleramt