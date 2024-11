Mindestens 15.000 freiwillige Helfer sind mittlerweile mit Bussen der Regionalregierung in den betroffenen Orten angekommen. Um die Bergungs- und Aufräumarbeiten zu beschleunigen, will Sánchez nun weitere 5.000 Soldaten und 5.000 Polizisten sowie Angehörige der Polizeieinheit Guardia Civil in die Überschwemmungsgebiete schicken.

Die Regierung muss sich mittlerweile aber auch mit Vorwürfen auseinandersetzen: Wegen unzureichender Warnsysteme und nur langsam anlaufender Hilfe in vielen Orten. Sánchez rief dazu auf, jetzt nicht zu streiten. " Gemeinsam stehen wir das durch ", sagte er.

WEITERE NACHRICHTEN

Amtierende Präsidentin Maia Sandu

Moldau: Stichwahl um Präsidentenamt • In Moldau geht die Präsidentschaftswahl heute in die zweite und entscheidende Runde. In einer Stichwahl tritt die amtierende und pro-europäische Präsidentin Maia Sandu gegen den russlandfreundlichen Ex-Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianoglo an. Im ersten Wahlgang hatte Sandu die meisten Stimmen bekommen, die absolute Mehrheit aber verpasst. Moldau ist das ärmste Land Europas und es ist gespalten zwischen Ost und West. Viele junge, gut ausgebildete Menschen sehen die einzige Chance im Westen. Aussagekräftige Ergebnisse zur Wahl werden für den späten Abend erwartet.

Weniger Reha-Angebote nach Schlaganfall und Herzinfarkt • Für Schlaganfallpatienten hängt es in NRW auch in Zukunft vom Wohnort ab, ob sie schnell eine neurologische Früh-Reha bekommen. Das geht aus aktuelle Plänen der Landesgesundheitsministers zur Krankenhausreform hervor. Mit der Reform will der Gesundheitsminister zwar die medizinische Versorgung besser machen, nimmt aber wohl gleichzeitig Rehakliniken Früh-Reha-Angebote weg. Eine neurologische Früh-Reha soll künftig nur noch von Akutkrankenhäusern angeboten werden. Mediziner befürchten, dass dies in Zukunft zu einer größeren Versorgungslücke führt - insbesondere auf dem Land.

Mieterprotest in Düsseldorf • In Düsseldorf-Golzheim gehen Mieter heute auf die Straße. Ein "Bündnis für bezahlbaren Wohnraum" befürchtet, dass die Menschen vertrieben und entmietet werden könnten. In vielen Häusern in dem Viertel sollen Mietwohnungen saniert und als Eigentumswohnungen neu verkauft werden. Die bisherigen Bewohner sollen ausziehen. Um 12.30 Uhr startet ein Quartiersspaziergang zu den betroffenen Häusern.

Deutsches Lesefestival startet in Bonn • Zwei Wochen lang dreht sich in und um Bonn alles rund um Bücher für Kinder und junge Erwachsene: auf dem Festival Käpt'n Book. Nach Angaben der Festival-Macher ist es das größte Lesefest dieser Art in Deutschland. Heute geht es los mit vielen Autoren an Bord, die aus ihren Kinder- und Jugendbüchern lesen. Danach tourt das Maskottchen des Lesefests durch Bonn und die Region und ist auch bei vielen Schulklassen zu Gast. Das Lesefest der Stadt Bonn gibt es seit mehr als 20 Jahren, in diesem Jahr läuft es bis zum 17. November – mit rund 500 Veranstaltungen.

Protest in Unterwäsche: Studentin im Iran festgenommen • Aus Protest gegen die Kleiderordnung im Iran und die Basidsch-Miliz hat sich eine Studentin in Teheran bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Danach wurde sie festgenommen. Vorher wurde sie von Mitgliedern Miliz belästigt, erklärten Aktivisten in Onlinediensten. Ein Video zeigt, wie sie durch die Straßen lief. Amnesty International fordert auf X, dass die Frau " sofort und bedingungslos freigelassen " werden soll.

Noch zwei Tage bis zur US-Wahl • Nur noch wenige Tage, dann könnte die Welt eine andere sein. Das fürchten jedenfalls viele. Am Dienstag wählen die US-Amerikaner einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Wird es der Republikaner Donald Trump oder die Demokratin Kamala Harris? In Umfragen liegen beide sehr knapp Kopf an Kopf. Wie die Wahl ablaufen wird und wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, lest Ihr hier: