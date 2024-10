BSW + SPD in Brandenburg wollen offenbar verhandeln • In Brandenburg könnte die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht zum ersten Mal Teil einer Regierung werden. Medien berichten, dass SPD und BSW in Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Das müssten die Parteivorstände aber erst absegnen. Die SPD in Brandenburg hatte die Landtagswahl vor gut einem Monat knapp gewonnen - vor der AfD .

CDU-Chef Merz im Bericht aus Berlin - Ansage an Wagenknecht • CDU-Chef Friedrich Merz hat für mögliche Koalitionen seiner Partei mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Sachsen und Thüringen Grundsätze definiert, " die wir haben, nicht aufgeben ": " Mit uns wird es eine Abkehr von der NATO, eine Abkehr von der Hilfe für die Ukraine nicht geben ", sagte Merz im Bericht aus Berlin der ARD . Zur "Westbindung" seiner Partei gehöre auch eine enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Merz bekräftigte außerdem seine Aussage, dass er als Bundeskanzler den Verteidigungsetat genug aufstocken würde, um alleine daraus das Zwei-Prozent-Ziel der NATO zu erreichen.

Gamer auf einer Computerspielmesse

Stipendien für Spiele-Entwickler • Deutschland ist der größte Markt für Computerspiele in Europa - bei der Entwicklung der Spiele haben allerdings andere Länder die Nase vorn. Die Bundesregierung will Gaming-Start-Ups deshalb stärker fördern: Ab heute können sich Entwickler auf ein Stipendium bewerben. 18 Monate lang gibt es 2.750 Euro im Monat. Aus Sicht der Branche wird das kaum ausreichen. Die Spieleentwicklung in Deutschland sei etwa ein Drittel teurer als in anderen Staaten wie Frankreich, Großbritannien und Kanada, kritisiert der Verband Game.

Wegen Belästigung angeklagt: Schauspieler Gerard Depardieu

Schauspieler Gérard Depardieu vor Gericht • Ab heute muss sich Schauspieler Gérard Depardieu vor einem Gericht in Paris verantworten. Der Franzose steht schon länger unter dem Verdacht, Frauen notorisch zu belästigen. Sogar Vergewaltigung wird ihm vorgeworfen. Nun gibt es einen ersten Prozess. Zwei Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung bei einem Filmdreh im Jahr 2021 vor. Heute ist noch kein Urteil zu erwarten.

Mord-Prozessauftakt am Bonner Landgericht • Verantworten muss sich ein 30-Jähriger, der im vergangenen Dezember eine 31-jährige Frau zunächst mit 135 Messerstichen tötete und sie dann in eine mit Wasser gefüllte Badewanne legte. Gefunden wurde sie im Februar. Der Angeklagte und das Opfer kannten sich aus der Drogen- und Wohnungslosen-Szene. Im Falle einer Verurteilung droht dem mutmaßlichen Täter eine lebenslange Haftstrafe.

DAS WETTER IN NRW

Die Woche startet nebelig und trüb

Kühler mit Aussicht auf Nieselregen • Bis zum Morgen ist es südlich der Ruhr stärker bewölkt, teils neblig-trüb und stellenweise fällt etwas Regen, die Temperaturen gehen zurück auf 12 bis 9 Grad. In den restlichen Landesteilen ist der Himmel wechselnd bewölkt und es kühlt stärker ab auf 8 bis 5 Grad. Am Tag zieht es sich bald überall stärker zu: Im nördlichen Westfalen, im Bergischen Land und im Sauerland fällt zeitweise etwas Regen oder Nieselregen. Sonnige Lücken gibt es am ehesten im Süden.