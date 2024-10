Um drei Uhr nachts werden die Uhren um eine Stunde nach hinten gestellt. Die einen freut's, können sie doch länger schlafen, die anderen beklagen den durcheinander gewirbelten Biorhythmus. Manche genießen, dass es morgens früher hell wird, vielen schlägt aber auch die abendliche Dunkelheit auf’s Gemüt. Die Reaktionen auf die Zeitumstellung gehen weit auseinander.

In einem Punkt aber herrscht weitgehend Einigkeit: Am liebsten wäre es den meisten Deutschen, wenn die Zeit überhaupt nicht mehr umgestellt wird. Und genau das sollte eigentlich schon längst so sein.

84 Prozent stimmten gegen Zeitumstellung

Schon 2018 hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, die Zeitumstellung abzuschaffen. In einer von ihr initiierten (nicht repräsentativen) Online-Umfrage stimmten damals 84 Prozent der Teilnehmer dafür. Insgesamt nahmen 4,6 Millionen Menschen daran teil - zwei Drittel von ihnen kamen aus Deutschland. Als Gründe nannten sie vor allem negative Folgen für die Gesundheit, zunehmende Verkehrsunfälle und nur geringe Energieeinsparungen.

2019 hatte sich dann auch das EU-Parlament mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, den 1980 erneut eingeführten Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abzuschaffen, verschob aber das für 2019 geplante Ende der Zeitumstellung auf 2021. Doch die Mitgliedsstaaten zogen nicht mit und legten die Pläne auf Eis - bis heute.

Sommer- oder Winterzeit?

Ein Problem der EU-Diskussion ist eine Uneinigkeit, welche Zeit sich überhaupt durchsetzen soll - die sogenannte Normalzeit oder die Sommerzeit. Neben gesundheitlichen Aspekten spielt dabei auch die geografische Lage der Länder eine Rolle.

Beispiel: Bei einer dauerhaften Winterzeit ginge etwa in Warschau die Sonne im Sommer schon um kurz nach drei Uhr auf. Einigten sich die EU-Länder aber auf dauerhafte Sommerzeit, wäre es in Madrid zeitweise erst gegen zehn Uhr hell. Ein Flickenteppich mit mehreren Zeitzonen in der EU ist ebenfalls nicht gewünscht.