Auch im Dezember ist die Inflation mit 2,6 Prozent zum dritten Mal in Folge gewachsen. Der Monat hatte die zweithöchste Teuerungsrate des vergangenen Jahres, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Volkswirte glauben, dass es bei den Verbraucherpreisen so erstmal weitergeht. Gleichzeitig halten sie eine erneute große Teuerungswelle für unwahrscheinlich.

Butterpreise sind stark gestiegen

Ein herausstechendes Beispiel sind die Butterpreise: Sie erreichen weiterhin neue Rekordhöhen. Heute kostete ein halbes Pfund Markenbutter bei einer Lebensmittel-Kette 3,59 Euro, für irische Butter verlangte der Supermarkt sogar 3,99 Euro. In den vergangenen vier Jahren ist der Butterpreis damit um 65 Prozent gestiegen.

Rekordpreise bei Butter und anderen Lebensmitteln

Doch Butter ist nicht das einzige Produkt, das viel teurer geworden ist. Brötchen kosten 35 Prozent mehr als vor vier Jahren, Schnittkäse fast 50 Prozent, Vollmilch über 30 Prozent, die Preise für Zahncreme haben um über 40 Prozent zugelegt. Die Lebensmittelpreise sind in diesem Zeitraum wesentlich stärker als die Inflation gestiegen.