Biathlon auf Schalke: Preuß und Co. wollen deutsche Durststrecke beenden

Am Samstag wollen Preuß und Co. den rund 50.000 Fans eine große Show liefern, dabei nahtlos an den famosen Saisonstart anknüpfen - und die Biathlon-Euphorie im eigenen Land vor den beiden deutschen Heimspielen in Oberhof und Ruhpolding weiter anheizen.

Vorfreude auf stimmungsvolle Atmosphäre

In Gelsenkirchen, wo die Veranstaltung bereits zum 21. Mal stattfindet, werden die Augen dabei vor allem auf Preuß gerichtet sein. Mit zwei Einzelsiegen, mehreren Podestplatzierungen und dem Gelben Trikot der Gesamtweltcupführenden im Gepäck reist die 30-Jährige mit ordentlich Rückenwind in den Ruhrpott. Für das Spektakel verzichtet die in der Vergangenheit so häufig durch gesundheitliche Probleme zurückgeworfene Biathletin auch auf eine längere Weihnachtspause nach dem kräftezehrenden ersten Drittel der Saison.

Franziska Preuss

"Es ist zwar immer ein gewisses Risiko", so die deutsche Nummer eins, "aber ich will einfach unbedingt noch einmal dabei sein und zusammen mit Philipp ums Podium mitmischen." Gemeinsam mit Philipp Nawrath bildet Preuß eines der zwei deutschen Duos auf Schalke, das sich in den Single-Mixed-Formaten, bestehend aus einem Massenstart und anschließender Verfolgung, mit der internationalen Konkurrenz misst.

Anna Weidel springt für Vanessa Voigt ein

Im zweiten Duo gibt es einen kurzfristigen Wechsel: Vanessa Voigt muss krankheitsbedingt passen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, wird stattdessen Anna Weidel gemeinsam mit Justus Strelow als Team Deutschland II an den Start gehen. Voigt hatte zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme bereits auf den Massenstart beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand verzichten müssen, in diesem Winter ist sie bereits zweimal aufs Podest gelaufen.

Beide Mannschaften könnten "sportlich eine gute Rolle spielen", sagt Sportdirektor Felix Bitterling, der besonders auf Franziska Preuß und Philipp Nawrath setzt. "Die Leistungen, die die beiden in den ersten Weltcup-Wochen gezeigt haben, und das Trikot der Gesamt-Weltcupführenden sprechen für sich."

Letzter deutscher Sieg vor 8 Jahren