Stern aus Holz zum ersten Advent

Erster Advent in NRW bei winterlichem Wetter • Heute ist erster Advent. Damit beginnt das neue Kirchenjahr. Advent bedeutet Ankunft - im Christentum ist nun die Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu am Heiligen Abend. Aber der Advent bedeutet natürlich noch viel mehr. Bei viel Sonne und winterlichen Temperaturen lohnt ein Besuch auf einem der unzähligen Weihnachtsmärkte in NRW. In vielen Städten gibt es auch am Sonntag offene Geschäfte. Und es gibt noch mehr: In Rommerskirchen etwa bilden dekorierte Fenster einen Adventskalender und die Menschen treffen sich davor. In Gelsenkirchen wird ein zehn Meter langer Christstollen präsentiert.

