Neuer Wirkstoff Lenacapavir schützt effektiv vor HIV-Infektion

Als wirksames Mittel im Kampf gegen HIV und Aids hat sich auch die sogenannte Präexpositionsprophylaxe (Prep) erwiesen. Das Medikament wird vor allem von schwulen Männern genutzt, um sich beim Sex vor einer Ansteckung mit HIV zu schützen. Die Tablette hat in vielen Ländern dazu beigetragen, die Infektionszahlen zu senken.

Vor wenigen Tagen wurde im "New England Journal of Medicine" eine Studie vorgestellt, die extrem Hoffnung macht: Eine halbjährliche Spritze mit dem Medikament Lenacapavir schützt demnach effektiv vor einer Infektion mit HIV . Fachleute dringen auf einen breiten Einsatz von Lenacapavir. Die Spritze sei "im Grunde" so wirksam wie eine Impfung, sagt der Forscher Andrew Hill von der Universität Liverpool.

Für Lenacapavir solle nun die Zulassung als HIV -Schutz in zahlreichen Ländern beantragt werden. Gezielt werde an einer Versorgung auch in ärmeren Ländern gearbeitet. Denn da ist HIV und Aids ein weit größeres Problem als in Europa. Nach einem neuen UN -Bericht steigt in 28 Ländern die Zahl der HIV -Ansteckungen. Weltweit leben 39,9 Millionen Menschen mit dem Virus, der Großteil in Afrika südlich der Sahara, wie das UN-Programms UNAIDS mitteilte. 2023 seien 630.000 Menschen im Zusammenhang mit Aids gestorben, 1,3 Millionen Menschen hätten sich neu mit dem HI-Virus infiziert.

Wie ist die Lage in NRW?

Auch in NRW sterben noch Menschen an den Folgen einer HIV -Infektion. 2023 waren 67 Tote zu beklagen - ein Plus von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das seien sieben Todesfälle mehr als 2022, aber 52 weniger als 2013. Mit einem Anteil von rund 82 Prozent starben 2023 laut Statistik deutlich mehr Männer als Frauen an HIV -Infektionen.

Im Schnitt habe das Sterbealter bei knapp 59 Jahren gelegen. In den vergangenen zehn Jahren sei das durchschnittliche Sterbealter um gut sechs Jahre gestiegen. Rein rechnerisch sind im Landesmittel im Jahr 2023 von jeweils einer Million Einwohner vier Personen an den Folgen der HIV -Infektion gestorben.

Die Lust am ungeschützten Sex scheint zu steigen

Kondome schützen vor Geschlechtskrankheiten

Dass die guten Behandlungsmöglichkeiten eine gewisse Sorglosigkeit bei sexuellen Kontakten erzeugen, belegen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO berichtete im Sommer, dass ein erheblicher Anteil der sexuell aktiven 15-Jährigen in Europa ungeschützten Sex habe. Die WHO warnt vor weitreichenden Folgen für junge Menschen und verweist auf ungewollte Schwangerschaften, unsichere Abtreibungen und ein erhöhtes Risiko, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten zu infizieren. 2022 gab es einen Höchststand bei der Syphilis, so das RKI .