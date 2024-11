Weihnachtsmärkte funktionieren natürlich auch ohne verkaufsoffenen Sonntag. In den NRW -Städten finden zahlreiche Weihnachtsmärkte statt, die am 1. Advent weihnachtliches Ambiente verbreiten.

Burgweihnacht und Weihnachtsmarkt im Wald

Weihnachtsmarkt auf der Burg Satzvey

Elf der schönsten Weihnachtsmärkte in NRW wie etwa die Burgweihnacht auf Burg Satzvey (mit Eintritt) oder der Romantische Weihnachtsmarkt in Monschau findet ihr auf der Seite der WDR-Lokalzeit. Aber Vorsicht: Nicht alle Märkte haben wie diese beiden an allen vier Adventswochenenden geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt im Wald bei Arnsberg lädt nur am zweiten und dritten Adventswochenende zum Besuch ein und die seit Donnerstag geöffnete "Winterwelt Willich" am Niederrhein schließt am 8. Dezember bereits wieder ihre Pforten.

Neben neuen Weihnachtsmärkten wird am Sonntag auch die erste Tür des Adventskalenders geöffnet - die mancherorts sogar lebendig und nicht mit Schokolade befüllt ist. "Lebendige Adventskalender" bringen in NRW Menschen zusammen, indem sie in der Adventszeit reihum in ihrem Zuhause ein weihnachtlich geschmücktes Fenster öffnen, vor dem man sich trifft, zusammen singt oder sich Geschichten erzählt.

"Lebendiger Adventskalender" im Tiergarten

Weihnachtsmarkt am Alter Markt in Köln

Die Evangelische Kirchengemeinde in Erkelenz öffnet zum Beispiel vom 1. bis zum 23. Dezember immer um 18.30 Uhr ein "Türchen" - das erste am Sonntag in der evangelischen Kirche.

Der Fantasie, wie man diese Kalender mit Leben füllt, sind keine Grenzen gesetzt. Der Tiergarten Mönchengladbach gewährt Besuchern ab Sonntag täglich um 10 Uhr besondere Einblicke in seine Tierwelt - etwa in die Futterküche oder den Affenkeller. In Engelskirchen öffnet man die festlich geschmückten Fenster nicht nur für Anwesende, sondern auch digital. Den Auftakt macht am Sonntag der Malteser Hospizdienst.

Der 1. Advent bietet also viele Gelegenheiten, den Endspurt Richtung Heiligabend besinnlich zu gestalten.

Unsere Quellen: