Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Nina Magoley und Katja Goebel.

THEMA DES TAGES

Tag des Ehrenamts • Gehört Ihr auch dazu? Fast 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Im Sport, in Kultur und Bildung, im sozialen Bereich und in Umweltprojekten, in der Nachbarschaftshilfe ebenso wie in der Kommunalpolitik, in Bürgervereinen und Stadtteilinitiativen.

Rettungsdienste, Feuerwehren oder Katastrophenschutz, aber genauso auch Hilfsorganisationen bauen fest auf freiwilliges Engagement - ohne die kostenlosen Helfer sähe es in vielen Bereichen mau aus. Am Mittwoch hatte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier bereits 17 Menschen für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet, darunter auch drei Ehrenamtler aus NRW.

Der "Vierte Engagementbericht" im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, der diese Woche erscheint, zeigt aber, dass nicht alle gesellschaftlichen Gruppen leichten Zugang zum freiwilligen Engagement haben. Hemmnisse seien zum Beispiel geringes Einkommen, geringe Schulbildung, eine Behinderung - aber auch Migrationshintergrund.