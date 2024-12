Heute Tag des Ehrenamts: Freiwillige sind oft unersetzlich

Heute (05.12.2024) ist der internationale Tag des Ehrenamts. Fast 29 Millionen Menschen in Deutschland sind laut Bundesfamilienministerium ehrenamtlich engagiert. Sie tun das freiwillig - in der Regel, ohne dafür bezahlt zu werden. Zum Beispiel in Sport- oder Kulturvereinen, bei Umweltorganisationen, im Pflegebereich oder an Schulen. Im Rettungswesen sind Freiwillige eine unverzichtbare Stütze - bei der Feuerwehr und im Katastrophenschutz etwa - genauso wie bei der Integration von Geflüchteten.

In vielen Bereichen würden ganze Abläufe zusammenbrechen, wenn es nicht die Ehrenamtler gäbe. Sie teilen in vielen Städten täglich Essen an Obdachlose aus, trainieren Kinder im Fußball, auch Lokalpolitik wird hauptsächlich von Ehrenamtlichen gemacht. Ohne den Einsatz unzähliger Freiwilliger wären die Ankunft Hunderttausender Flüchtlinge 2015 oder die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 nicht zu wuppen gewesen.

Auch Wahlhelfer zählen übrigens als Ehrenamtler. Für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 werden noch Tausende gesucht. Allein in NRW sollen am Wahlsonntag 110.000 Freiwillige im Einsatz sein.