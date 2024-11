Bitcoin-Rekordhoch: Wo in NRW mit Kryptowährung bezahlt werden kann

In NRW mit Bitcoin bezahlen

Abseits der Krypto-Spekulationen kann an verschiedenen Stellen in NRW konkret mit Bitcoin bezahlt werden. Ein Innenausstatter aus Lünen ermöglicht in seinem Onlineshop die Bezahlung mit der digitalen Währung. Ein Club in Köln bietet an, dass die Preise für Vermietungen in Bitcoin und auch in anderen Kryptowährungen beglichen werden können. In Hilden akzeptiert ein Schnellrestaurant ebenfalls Bitcoin.