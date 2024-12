Schleuser sind auch am Kölner Hauptbahnhof aktiv.

In Chat-Gruppen hieß es dann, man müsse dort bestimmte Personen ansprechen, die bringen einen dann nach Calais. Wir konnten das erst nicht glauben, dann sind wir da immer wieder hingegangen, um zu schauen, ob die tatsächlich jeden Tag da stehen. Und es ist so, da stehen sozusagen die Dienstleister, die einen dann nach Frankreich fahren. Und das in unmittelbarer Nähe der Bundespolizei, die da in Containern ihren Posten hat.

Wie bewertest du denn in dem Zusammenhang die Arbeit der Behörden?

Der Chef von Frontex (Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache), Hans Leijtens, sagte zu uns: "Wir müssen Gesetze beachten, die Schlepper müssen das nicht". Also, man hat es mit einer unheimlichen Geschwindigkeit zu tun, das läuft digital über Whatsapp oder andere Apps. Das spielt international und das bedeutet für die Polizei, dass sie mit anderen Ländern zusammenarbeiten muss. Aber genau das ist eben kompliziert.

Im Fall heute in Essen sieht man, dass es da eine Zusammenarbeit gibt zwischen Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Aber wenn du zum Beispiel mit der Türkei versuchst zusammenzuarbeiten und die Türkei ist, wenn es jetzt um die östliche Mittelmeerroute geht, das Drehkreuz. Die Türkei ist aber nicht sonderlich an dieser Zusammenarbeit interessiert. Und dann endet die Arbeit von Europol oder deutschen Stellen an dieser Stelle.

Und die Dimension ist ja noch einmal viel größer, wenn wir nicht nur auf die Fluchtroute von Frankreich nach Großbritannien schauen, sondern auf die Menschen, die in die Europäische Union geschleust werden.

Es ist unser naiver westlicher Blick, dass wir denken, die kommen schon irgendwie hier an und wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Es ist für die Leute, die zu uns kommen, meist völlig normal, dass die mit Schleppern kommen. Es kann für sie schwierig sein, wenn wir bei WDRforyou erklären, dass es Kriminelle sind. Denn die kennen sich zum Teil über so einen langen Zeitraum und haben zum Teil fast schon ein sozialarbeiterisches Verhältnis.

Die Türkei ist ein wichtiges Drehkreuz. Iraner, Afghanen, Syrer oder Libanesen kommen zum Beispiel nach Istanbul und dort nimmt man dann Kontakt mit Schleppern auf oder hat es auch schon vorher gemacht. Die sagen einem dann relativ rasch, auf welchem Boot man möglicherweise nach Griechenland kommt, zum Beispiel.

Dann ist der Preis bei einem einfachen Boot mit kurzer Reise bis zum Beispiel nach Lesbos, ich sag jetzt mal 3.500 Euro pro Person. Und dann geht man in einem Stadtteil in Istanbul zu sogenannten Zwischenhändlern, und hinterlegt sein Geld. Man bekommt nichts dafür, es gibt nichts außer Vertrauen. Und dann, wenn man auf der anderen Seite angekommen ist, dann zahlt dieser Zwischenhändler den Betrag an den Schlepper aus. Das ist die Theorie.

Das ist eine regelrechte Industrie und wir dürfen uns das nicht zu klein vorstellen, und deswegen ist internationale Zusammenarbeit der Polizei angemessen. Hier stößt man aber ganz klar an Grenzen, weil, so wie wir das mitgekriegt haben, als wir da waren, hat die Türkei gegen diese mittleren Fische nicht viel unternommen.

Das Interview führte Felix Wessel.