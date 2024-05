Zahl der Keuchhusten-Fälle steigt: Was man über die Krankheit wissen sollte

In Thüringen wurde im gesamten Beobachtungszeitraum der höchste Anteil von übermittelten Bordetella-parapertussis-Fällen beobachtet. Die nächsthöchsten Quartalsinzidenzen wurden in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern beobachtet.

Wie wird Keuchhusten übertragen?

Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion. Die Krankheit wird durch Husten, Niesen oder Sprechen übertragen, wenn man sich in einem Abstand von bis zu einem Meter zu einer infizierten Person aufhält.

Die Ansteckungsgefahr besteht dabei vom ersten Husten an, bis etwa fünf Wochen nach Krankheitsbeginn. Besonders während der ersten zwei Wochen ist die Erkrankte Person besonders ansteckend.

Welche Symptome haben Erkrankte?

Keuchhusten verläuft typischerweise in drei verschiedenen Stadien. In den ersten 1-2 Wochen haben die Betroffenen leichte Erkältungssymptome, wie beispielsweise Husten, Schnupfen und Schwächegefühl. Fieber ist selten.

Die zweite Phase dauert in der Regel 4-6 Wochen an und es entwickelt sich ein langwieriger, trockener Husten. Es kommt zu krampfhaften Hustenstößen, die häufig mit einem keuchenden einziehen der Luft enden. Oft führen die Hustenanfälle sogar zu Würgen und Erbrechen. Die Betroffenen leiden unter Appetit- und Schlaflosigkeit. Fieber tritt jedoch auch in dieser Phase meist nicht auf.

Die dritte Phase wird auch als "Erholungsphase" bezeichnet. Sie dauert 6-10 Wochen an und der Husten klingt in dieser Zeit langsam ab. Der Reizhusten kann jedoch noch monatelang andauern, besonders bei kalter Luft, körperlicher Anstrengung oder Zigarettenrauch.

Wer ist besonders gefährdet?

Besonders gefährdet sind Neugeborene und Säuglinge, aber auch Senioren und Menschen mit Grunderkrankungen. Bei Säuglingen führt der Keuchhusten häufig zu lebensgefährlichen Atemstillständen. Bei etwa zwei Dritteln der Neugeborenen ist ein Krankenhausaufenthalt notwendig.

Wie kann man sich vor Keuchhusten schützen?

Den besten Schutz gegen Keuchhusten bietet eine Impfung. Besonders zu empfehlen ist ein möglichst frühzeitiger und vollständiger Impfschutz für die besonders gefährdeten Säuglinge und Kleinkinder. Um den Impfschutz aufrecht zu erhalten, ist es notwendig die Impfung sowohl im Vorschul- und Jugendalter als auch als Erwachsener nochmals aufzufrischen.

Für Schwangere besteht auch die Möglichkeit sich einige Wochen vor der Geburt impfen zu lassen, so erhält das Neugeborene einen sogenannten "Nestschutz", der es die ersten Wochen bis zur Impfung schützt.

