Nach seiner offiziellen Entlassung durch Bundespräsident Steinmeier, sagte Ex-Minister Christian Lindner (FDP) gestern Abend im ZDF, dass er in einer zukünftigen Regierung wieder eine Rolle als Finanzminister anstrebe. Trump-Unterstützer Elon Musk hat sich angesichts der Regierungskrise in Deutschland ebenfalls geäußert: "Olaf ist ein Narr", schrieb Musk auf Deutsch auf seiner Online-Plattform X.

EU berät über Wirtschaft • In Budapest startet heute ein Treffen der 27-Staats- und Regierungschefs der EU. Im Mittelpunkt wird dabei stehen, wie die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China und den USA gestärkt werden kann. Der neu gewählte US-Präsident Trump hatte angekündigt, neue Zölle auf Einfuhren aus der EU festzusetzen.

Trump trifft erste Personalentscheidung • Der künftige US-Präsident Trump hat eine erste Personalentscheidung nach seinem Wahlsieg bekannt gegeben: Trump will seine Wahlkampfmanagerin Susie Wiles zur Stabschefin im Weißen Haus machen. Die 67-Jährige wird damit die erste Frau auf diesem Posten. Wiles hatte auch 2016 und 2020 Trumps Wahlkampf organisiert, sich dabei aber im Hintergrund gehalten.

Zusammenstöße in Amsterdam • Rund um ein Fußballspiel hat es in Amsterdam Ausschreitungen gegeben. Maccabi Tel Aviv aus Israel war in der Europa League zu Gast bei Ajax. Pro-palästinensische Demonstranten versuchten offenbar, zum Stadion zu kommen. In der Innenstadt gab es laut Polizei Zusammenstöße. Israelische Politiker sprechen von gezielten Angriffen auf jüdische Fans. Die Anhänger von Maccabi Tel Aviv sollen nun mit zwei Maschinen ausgeflogen werden - so habe es Ministerpräsident Netanjahu angeordnet, teilte sein Büro mit.

Explosion vor Einfamilienhaus • Im Kölner Stadtteil Meschenich ist es an einem Einfamilienhaus zu einer Explosion gekommen. Gemeldet worden sei die Detonation an der Treppe zu dem Haus in der Nacht von einer Bewohnerin, so die Polizei. Die 53-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten. Zu weiteren Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. In den vergangenen Monaten hatte es in Köln und näherer Umgebung mehrere Explosionen gegeben. Dabei war ein Bezug zu Auseinandersetzungen zwischen niederländischen Drogenbanden vermutet worden.

Abgeschleppt nach Kirmesfahrt

Auto fährt durch Soester Kirmes • Auf der Allerheiligenkirmes in Soest ist ein Autofahrer am Abend über das Gelände gefahren. Zwei Passanten, die ihn stoppen wollten, wurden leicht verletzt. Der Mann floh zunächst und wurde wenig später von der Polizei festgenommen. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf einen versuchten Anschlag. Der Autofahrer soll laut Zeugenaussagen mit mäßiger Geschwindigkeit gefahren sein und versucht haben, den Personen, die auf dem Platz waren, auszuweichen. Das sollen auch Videos zeigen.