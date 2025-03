Das Kinderklo zieht direkt die Aufmerksamkeit der Spielplatzbesucherinnen auf sich: Nacheinander sitzen Nika, Haiky, Flora und Azal auf ihr, alle sechs Jahre alt. " Ist ein bisschen niedrig, und ich gehe am liebsten zuhause! ", meint Flora. Sie scheint etwas zu groß für die Klobrille, die etwa 40 Zentimeter über dem Boden an einer Metallstange hängt.

Spielplatzklo mit Mini-Bushaltestelle-Optik

Das Klo sieht ein bisschen so aus wie eine Mini-Bushaltestelle. Bevor man sie benutzt, zieht man eine Plastiktüte über die Brille und wirft sie nach dem Geschäft in den Mülleimer, der auch an der Metallstange hängt.

Die Kindertoilette hat eine austauschbare Tüte

Ein Vater ist absolut begeistert. Sein dreijähriger Sohn wollte die Toilette auch ausprobieren. " Es ist unkompliziert, und man braucht nicht mehr so viel eigenes Equipment, wenn man auf den Spielplatz geht" , findet der 36-jährige Vater.

Deutlich günstiger als ein normales Klo

Dass die bundesweit erste öffentliche Kindertoilette hier auf einem Spielplatz steht, haben die Eltern Sina Schreiber vom Kinderschutzbund Höxter zu verdanken. Wie ihre Erfinderin Kathrin Valencia hat auch sie mit dem Klo-Problem auf Spielplätzen zu kämpfen gehabt. Als sie von der Erfindung aus Wiesbaden hört, ist sie direkt Feuer und Flamme: " Als ich die Idee der Stadt vorgestellt habe, ist sie erstmal abgelehnt worden, aus Kostengründen ", erzählt Sina Schreiber.

Die Erfinderinnen der Kindertoilette Kathrin Valencia und Vanessa Senses

" Dann habe ich den Bürgermeister angerufen, und ihm erklärt: Wir zahlen das, ihr müsst sie nur einbetonieren und in Stand halten. " Im Vergleich zu einem herkömmlichen Klo ist die Spielplatz-Toilette deutlich günstiger: Während herkömmliche Toiletten allein in der Anschaffung bei 100.000 bis 200.000 Euro liegen, kostet die Spielplatz-Toilette nur 2.000 Euro.

Kritik im Netz

Aber es gab auch erst negative Reaktionen. In einem der Medienbericht des Hessische Rundfunks ist ein Schaubild zu sehen, auf dem die Kindertoilette mitten auf einem Fußgängerweg platziert ist. So öffentlich könnte man doch nicht mit Kindern aufs Klo, Pädophile könnten das ausnutzen, heißt es in den Kommentaren.

" Natürlich raten wir allen Kommunen, die Kindertoilette da zu platzieren, wo man sonst auch aufs Klo geht: sichtgeschützt und hinter einem Gebüsch ", sagt die Erfinderin Kathrin Valencia. So wie in Höxter: Auch da soll die Toilette für Kinder sichtgeschützt sein. Neue Büsche sollen zusätzlich gepflanzt werden.

