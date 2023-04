Vorwürfe gegen Til Schweiger - Nora Tschirner äußert sich über Film-Branche

Betrunken, wütend, beleidigend: So haben Mitarbeitende den Filmstar Til Schweiger an seinen Filmsets beschrieben. Das berichtet der "Spiegel". Demnach herrsche ein "Klima der Angst" an Schweigers Filmsets. Schweiger weist die Vorwürfe zurück.

Laut "Spiegel" hätte Schweiger am Set von " Manta Manta 2 " sogar einem Mann ins Gesicht geschlagen. Dieser soll ihm gesagt haben, dass er nicht drehen könne, da er zu betrunken sei.

Schweiger in "Manta, Manta - Zwoter Teil"

Schweigers Filmpartnerin Tschirner äußert sich

Schweigers Film-Partnerin Nora Tschirner meldete sich nach dem Artikel auf Instagram zu Wort. Sie äußerte sich allerdings nicht explizit zu den Vorwürfen gegen Til Schweiger - sondern zu den Arbeitsbedingungen in der Filmbranche generell. Es sei ein " offenes Geheimnis ", dass solche Zustände herrschen - seit Jahrzehnten.