Die gute Nachricht für Pendler und viele andere Autofahrer teilte die Autobahn GmbH am Samstag auf WDR-Nachfrage mit. Die Strecke auf der A40 könne aber nur dann Sonntagmittag freigegeben werden, " wenn alles optimal läuft ". Ansonsten werde die Sperrung spätestens Montagmorgen aufgehoben.

Zur Not-Sperrung auf der A40 am Kreuz Kaiserberg kam es wegen einer Fahrbahn-Absackung. Auf etwa drei Metern ist eine tiefe Delle zu sehen. Die Strecke in Fahrtrichtung Essen war am Donnerstag gesperrt worden. Die Bauarbeiten verzögerten sich allerdings.

Die Sperrung im Kreuz Kaiserberg sorgt auf der A40 für Stau.

Ursache: Vibrationen durch Baustelle

Als Ursache hatte die Autobahn GmbH zunächst erklärt, die Fahrbahn sei " altersbedingt " abgesackt. Später wurde klar, dass eine Baustelle in der Nähe die Ursache ist.

Am Kreuz Kaiserberg werden gerade große Stahlelemente für Brückenpfeiler in den Boden gerammt. Dabei entstehen starke Vibrationen, in deren Folge sich laut Autobahn-Gesellschaft die Fahrbahn daneben abgesenkt hat.

Bis die Sperrung aufgehoben ist, werden die Verkehrsteilnehmer auf der A40 in Fahrtrichtung Essen über die A59 abgeleitet. Eine Auffahrt von der A59 auf die A40 in Fahrtrichtung Essen ist deshalb nicht mehr möglich.