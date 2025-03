Es könnte bereits der Tag der Entscheidung sein. Und er ist immer noch entschlossen, gegen RWE zu siegen: der peruanische Bauer und Bergführer Saúl Luciano Lliyua. Wenn der Peruaner heute zum zweiten Teil der mündlichen Verhandlung zum OLG Hamm kommt, weiß er aber, dass das ein harter Weg wird. Der Grund: Ein Gutachten von zwei Sachverständigen.

Klimaklage: Saúl Luciano Lliuya gegen RWE

Die hatten am vergangenen Montag beim Beginn der Mündlichen Verhandlung fast sechs Stunden lang bis ins kleinste Detail ihre Einschätzung über die Situation am Palcacocha-See in Peru vorgestellt. Unterhalb dieses Sees befindet sich das Haus des Klägers auf rund 4.500 Metern Höhe. Er befürchtet, dass durch das Schmelzen der Gletscher in den darüber liegenden Anden der See überlaufen könnte.

Schuld daran sei der Klimawandel, für den er den Energiekonzern RWE mit verantwortlich macht. Einer Studie zufolge ist RWE für 0,38 Prozent aller weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Und so hat der Bergführer berechnet, dass RWE anteilig rund 20.000 Euro für Schutzmaßnahmen am Gletschersee bezahlen soll.

Wenn - ja, wenn das denn so stimmt mit dem Risiko, dass das Haus des schon seit zehn Jahren vor Gericht kämpfenden Peruaners wirklich überflutet werden könnte. Dafür waren die Gutachter nach Peru gereist und hatten dort Messungen vorgenommen, Bodenproben entnommen und Drohnenaufnahmen gemacht.

Gutachten für Kläger ernüchternd

Das Ergebnis war für den Bauern und seine Anwälte ernüchternd. Die Sachverständigen sehen das Flutrisiko bei nur knapp drei Prozent in dreißig Jahren. Sie machen das vor allem fest an den Gesteinsproben und sprechen von einem sehr massiven Berg, von dem nicht so schnell Erdrutsche ausgehen könnten. Außerdem sehen sie die Gefahr nicht so groß für Abgänge von Eisgletschern und wenn, dann würden die nicht so massiv sein, dass das Haus des Klägers durch eine Flutwelle regelrecht überspült würde.

Die Anwältin des Klägers, Roda Verheyen, erklärte nach dem ersten Tag der Mündlichen Verhandlung: " Wir sind mit dem Gutachten nicht einverstanden. Wenn das wirklich so beschlossen wird, dann sehe ich schwarz für den Katastrophenschutz in Peru ."

Stellungnahme der Anwälte am Mittwoch gefragt

Ihre Hoffnungen liegen nun auf dem heutigen zweiten Verhandlungstag, an dem sie andere Studien von anderen Klimaforschern vorstellen und Fragen an die Sachverständigen stellen wollen. Die Anwältin sieht das Risiko für Felsstürze und Gletscherabgänge bei 30 Prozent in 30 Jahren. Dabei gehe es auch um Faktoren wie Gletscherschmelze und Permafrost, die von den Gutachtern kaum berücksichtigt wurden.