Welche Folgen hat der Gefangenenaustausch mit Russland?

Freigelassene fallen unter Jubel ihren Angehörigen in die Arme und herzen sie - an den Flughäfen in Köln/Bonn, Washington und Moskau spielten sich die nahezu gleichen Szenen ab. Unter Beteiligung des türkischen Geheimdienstes MIT waren zuletzt insgesamt 26 Gefangene zwischen Russland, Belarus und dem Westen ausgetauscht worden. 13 Personen kamen in Deutschland an, drei in den USA und zehn in Russland.

Unter den Freigelassenen, die in Deutschland landeten, befanden sich neben Menschen mit norwegischer und polnischer Staatsangehörigkeit auch ein deutscher Staatsbürger - der 30-jährige Rico Krieger, der ursprünglich in Belarus zum Tode verurteilt und kurz danach begnadigt worden war. Empfangen wurden sie auch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). " Das war sehr bewegend ", sagte Scholz. " Viele haben nicht damit gerechnet, dass das jetzt passiert ."