Sieben Jahre sollte Sasha Skochilenko in einem Straflager verbringen, hatte ein Gericht in Sankt Petersburg vor neun Monaten entschieden. Ihr Vergehen: Die Künstlerin hatte Preisschilder in einem Supermarkt vertauscht: mit Botschaften gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Am Freitag konnte Skolichenko in Koblenz erstmals wieder ihre Lebensgefährtin in die Arme schließen. Ihre Befreiung aus der Haft sei ein " Traum ", meinte sie zu Reportern. Sie könne nur allen Beteiligten danken, die ihren Fall in die Öffentlichkeit gebracht hätten. " Meine Geschichte wurde gehört, deshalb konnte ich in dieses Flugzeug steigen. "