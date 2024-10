WEITERE NACHRICHTEN

Messerattacke in Wuppertaler Klinik • Mit einem Großaufgebot ist die Polizei gestern Abend zum Helios Klinikum in Wuppertal Barmen ausgerückt. Dort war ein Streit zwischen mehreren Männern eskaliert. Einer der Beteiligten soll mit einem Messer auf zwei Männer eingestochen und sie dabei leicht verletzt haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Marathon in Köln • Rund 30.000 Läuferinnen und Läufer werden sich heute beim Marathon auf dem Weg durch Köln machen. Neben der klassischen Marathonlänge von 42 Kilometern (Beginn 10.30 Uhr) gibt es auch Wettbewerbe im Halbmarathon, in der Staffel und für Schulen. Favoritin bei den Frauen: Esther Pfeiffer. Sie gewann schon 2023 das Rennen, konnte sich im Ziel aber trotzdem nicht freuen. Der Grund: Sie hatte ihren Verlobungsring verloren. Zum Glück tauchte er ein paar Tage später nach einer öffentlichen Suche wieder auf.

Donald Trump und Elon Musk in Butler

Auftritt von Trump und Elon Musk in Butler • Einen Monat vor der US-Präsidentschaftswahl hat Donald Trump in Butler in Pennsylvania erneut eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten. Er trat genau an derselben Stelle auf, an der im Juli ein Attentat auf ihn verübt worden war. Dabei bat der ehemalige US -Präsident den Eigentümer der sozialen Plattform "X", Elon Musk, auf die Bühne. Es war Musks erster Auftritt bei einer Veranstaltung Trumps seit seiner Unterstützungserklärung nach dem 13. Juli. " Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich, wenn er unter Beschuss steht ", sagte Musk.

Merz reagiert auf FAZ-Beitrag • In einem gemeinsamen Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen" haben Dietmar Woidke (Ministerpräsident Brandenburg), Michael Kretschmer (Ministerpräsident Sachsen) und Mario Voigt ( CDU -Landeschef Thüringen) am Freitag eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands im Ukrainekrieg gefordert. Nun hat CDU -Chef Friedrich Merz die Forderungen nach einem schnellen Friedensschluss kritisiert. Gespräche seien erst möglich, wenn Russland erkenne, dass mit militärischen Mitteln keine weiteren Geländegewinne möglich seien.

Tödlicher Unfall bei Soest • Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A44 bei Soest ist am Abend ein Mensch ums Leben gekommen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Gegen 18 Uhr hatte ein Lastwagen ein Auto auf dem Standstreifen erfasst. Nach ersten Ermittlung war der Lkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In dem Auto saßen zwei 25 Jahre alte Männer und eine Frau - einer der Männer ist noch an der Unfallstelle gestorben.

Kirchen feiern Erntedank • Mit Wallfahrten, Gottesdiensten und Umzügen wird in vielen Gemeinden in Deutschland heute das Erntedankfest begangen. So findet in Düsseldorf-Urdenbach nach einer Parade das traditionelle Schubkarrenrennen statt. Das Fest gab es schon bei den antiken Griechen, die sich bei der Getreidegöttin Demeter für eine reiche Ernte bedankten.

Unfall bei Zülpich

Heißluftballon fängt Feuer • Ein Heißluftballon mit acht Insassen hat sich gestern Abend bei einer Landung auf einem Acker nahe Zülpich (Kreis Euskirchen) in einer Stromleitung verfangen und ist in Brand geraten. Die Passagiere und der Kapitän konnten den Ballonkorb unverletzt verlassen, hieß es. Der Korb auf dem Acker und die Ballonhülle über der Leitung fingen Feuer.

Kita-Brand in Dülmen • Ein Brand in einem Kindergarten sorgt am Morgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Dülmen (Kreis Coesfeld). Über die Warnapp "Nina" wurden die Anwohner aufgefordert, vorsichtshalber Türen und Fenster zu schließen. Verletzte gab es nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle nicht. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt vor Ort.

DAS WETTER IN NRW

Freundliches Herbstwetter • Der Sonntag startet mit viel Sonnenschein, vom Sieger- und Sauerland bis an die Weser kann es stellenweise auch neblig-trüb sein. Am Nachmittag überwiegt weiterhin der freundliche Eindruck, bis es am Abend von Westen her etwas wolkiger wird. Die Temperaturen liegen zwischen 14 bis 17 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig, gegen Abend dann zunehmend böig.