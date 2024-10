Köln-Marathon-Siegerin 2023 startet dieses Jahr mit "festem" Ehering

Für Esther Pfeiffer, wie sie inzwischen heißt, war der Köln Marathon im vergangenen Jahr eine Achterbahn der Gefühle: Als schnellste Frau erreichte sie nach 2 Stunden und 37 Minuten das Ziel. Danach bemerkte sie, dass ihre Halskette, an der ihr Verlobungsring hing, nicht mehr da war.

Nach dem ersten Schock nahm die Geschichte aber ein unerwartetes Ende. "Es war einfach so toll, was letztes Jahr passiert, dass ich mich auch in diesem Jahr sehr freue, wieder beim Köln Marathon dabei zu sein" , sagt sie.

Was war passiert?

Esthers Freund Hendrik Pfeiffer hatte ihr kurz vor dem Marathon einen Antrag gemacht. Weil der Ring aber ein wenig zu groß war, trug sie ihn an einer Kette um den Hals. Irgendwann während des Rennens löste sich die Kette und fiel auf den Boden. Ein anderer Läufer fand die Kette später. Weil er aber weiterlaufen musste, gab er das Fundstück einem jungen Mann, der am Rand stand.

Kölner Hilfsbereitschaft überzeugt die Läuferin

Der junge Mann ist Simon Breuer. Er wird durch soziale Netzwerke und Medien darauf aufmerksam, dass die Kette der Marathon-Gewinnerin gehören muss und meldet sich über Instagram bei ihr. "Ich habe ihre Aufrufe gesehen, dass sie ihren Verlobungsring verloren hat und über Hinweise dankbar ist" , sagt er damals.

Esther Jacobitz (links) mit ihrem Verlobten Hendrik Pfeiffer (rechts) und dem Finder des Verlobungsrings Simon Breuer (mitte)

Die beiden vereinbaren einen Treffpunkt, um die Kette samt Verlobungsring zu übergeben. "Es hat mich wirklich sehr gefreut, wie hilfsbereit damals alle waren und dass Simon sich direkt proaktiv bei mir gemeldet hat" , sagt Esther Pfeiffer. Bei der Übergabe schenkt sie Simon den Blumenstrauß, den sie bei der Siegerehrung als Marathon-Siegerin bekommen hatte.

Neues Jahr, neues Glück?

Als erste Läuferin im Ziel: Das versucht Esther Pfeiffer dieses Jahr beim Halbmarathon in Köln zu schaffen

In diesem Jahr startet Esther Pfeiffer erneut beim Köln Marathon. Diesmal wird sie beim Halbmarathon antreten. "In diesem Jahr werde ich definitiv keine Kette mit Verlobungsring um den Hals tragen" , verrät sie dem WDR vor dem Lauf. Denn jetzt trägt sie ihren Ehering am Finger. Im vergangenen Jahr hat sie ihren Verlobten Hendrik Pfeiffer, der selbst Läufer ist, geheiratet.

Die Ringe haben sie von den Großeltern übernommen – aber nicht, ohne sie richtig anzupassen! "Wir haben darauf geachtet, dass die Ringe richtig sitzen" , sagt Esther Pfeiffer, "deshalb habe ich in diesem Jahr auch keine Bedenken, dass ich den Ring verlieren könnte."

