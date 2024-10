Nach den goldenen Herbsttagen beeinflusst ein Hurrikan das NRW-Wetter

Spazierengehen, Kastaniensammeln, frische, klare Luft atmen und die Sonne genießen: Der Herbst zeigt sich an diesem Wochenende in NRW von seiner guten Seite und lädt dazu ein, ein paar schöne Stunden im Freien zu verbringen.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag kann man in ganz NRW mit viel Sonnenschein rechnen, bis es am Sonntagabend von Westen her etwas wolkiger wird. Niederschläge sind am Wochenende laut WDR-Wetterstudio nicht zu erwarten, und auch die Temperaturen steigern sich nach kühlen Nächten in den freundlichen Bereich zwischen 15 und 17 Grad.

Susanne Lüttmann hat uns am Samstag dieses Foto geschickt aus der Metelener Heide im Kreis Steinfurt

20 Grad zum Wochenbeginn

Noch milder wird es ab Montag: Zum Wochenbeginn reichen die Temperaturen örtlich knapp an die 20-Grad-Marke. Allerdings muss man dann auch mit deutlich unbeständigerem Wetter, Wind und Regen rechnen. Und daran wird sich auch in den folgenden Tagen nichts ändern. Über dem Atlantik ist derzeit der Hurrikan "Kirk" aktiv, der sich langsam in Richtung Europa aufmacht und Mitte der Woche hier ankommen könnte.

Ex-Hurrikan kommt als Tiefdruckgebiet ab Mitte der Woche