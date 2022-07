Genau das wäre der Fall, wenn die Gas-Unterversorgung Realität werden würde, so Habeck. Der Gesellschaft drohe dann eine " Zerreißprobe ". " Das wird die gesellschaftliche Solidarität bis an die Grenze und wahrscheinlich darüber hinaus strapazieren. "

Am Sonntag machte sich zumindest ein bisschen Hoffnung breit: Kanada will eine Turbine, die dringend für die Gaspipeline Nord Stream 1 benötigt wird, nun doch liefern. Wegen der Sanktionen gegen Russland soll sie aber nach Deutschland geliefert werden. Am Montag beginnen an der wichtigen Pipeline Wartungsarbeiten. Ob sie am 22. Juli planmäßig wieder in Betrieb gehen wird, ist unklar.