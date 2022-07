Explodierende Gaspreise: Das sind die Lösungsvorschläge

Welche Auswege gibt es aus dem Dilemma?

Eine einfache Lösung gibt es nicht. Der Staat könnte vielleicht für einen begrenzten Zeitraum die Gaspreise mit Steuergeldern künstlich niedrig halten. Weil Deutschland aber wohl viele Jahre lang mit hohen Energiepreisen rechnen muss, würde das auf lange Sicht den Staatshaushalt überfordern. Habeck deutete am Samstag an, dass es stattdessen Pläne gebe, die Mehrkosten auf alle Kunden gleichmäßig zu verteilen.

Hintergrund: Für einen Teil der Gaskunden würden sich im Fall eines russischen Lieferstopps die Preise stark erhöhen, für andere nur leicht oder gar nicht. Das hängt davon ab, woher die Energieversorger ihr Gas beziehen. Einige kaufen bereits einen größeren Teil ihres Gases in Norwegen, den Niederlanden oder in Algerien ein - diese müssten die Preise für ihre Kunden nicht so stark anheben. Andere Versorger sind noch stark von den russischen Lieferungen abhängig, dort könnten die Preise extrem steigen.

Ein neues Gesetz, das Bundestag und Bundesrat schon nächste Woche beschließen sollen, könnte für einen gewissen Ausgleich sorgen: Es sieht vor, die Mehrkosten sämtlicher Gas-Importeure grundsätzlich auf alle Kunden gleichmäßig zu verteilen.

Gibt es noch andere Vorschläge?

Yasmin Fahimi

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, warb in der "Bild am Sonntag" für eine Deckelung der Energiepreise: " Für jeden Erwachsenen und jedes Kind wird ein Grundbedarf für Strom und Gas festgelegt. Für diese Menge an Kilowattstunden gibt es eine Preisgarantie. " Mehr verbrauchte Energie müsse dann zu höheren Preisen bezahlt werden.

" Das wäre nicht nur ein wirklich wirksamer Anreiz zum Energiesparen, sondern auch eine deutliche Entlastung vor allem für Haushalte mit kleinem Einkommen ", erklärte Fahimi.

Die Grünen im Bundestag werben derweil für direkte Energiehilfen für Bedürftige. " Entlastung muss sich auf die konzentrieren, die es am nötigsten brauchen" , sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch. Zum Beispiel müssten die Regelsätze in der Grundsicherung dringend steigen. Um das zu finanzieren, müssten die " Reichsten " in der Gesellschaft einen größeren Beitrag leisten.

Mal abgesehen von den Preisen: Droht ein echter Gasmangel?

Nach neusten Berechnungen: vorläufig nicht. Das ist zumindest die Einschätzung mehrerer Wirtschaftsforschungsinstitute. Das Forschungsprojekt "Gemeinschaftsdiagnose" erklärte am Dienstag, die Wahrscheinlichkeit einer Versorgungslücke mit Erdgas im Fall eines russischen Lieferstopps sei gegenüber April deutlich gesunken.