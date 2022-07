Turbine für Nord Stream 1 wird geliefert: Sorge um Gaslieferung bleibt

Der russische Energiekonzern Gazprom hat Mitte Juni seine Gaslieferungen nach Deutschland durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 reduziert. Grund dafür sollen Verzögerungen bei der Reparatur von Gasverdichtern gewesen sein. Das Problem, so hieß es, war eine in Kanada überholte Gasturbine, die wegen der Russland-Sanktionen nicht zurückgeliefert werden konnte.

Kanada will reparierte Gasturbine nach Deutschland liefern