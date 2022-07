Uniper braucht Hilfe: Diese Auswirkungen könnte das auf die Gaspreise haben

Aktuell sind zwar Kunden des Gasimporteurs Uniper besonders betroffen, der wiederum viele Stadtwerke beliefert, aber Wirtschaftsminister Habeck schloss am Samstag nicht aus, dass auch andere Energieversorger noch um Hilfe bitten - Uniper sei nur wegen seines großen Anteils an russischen Gaseinkäufen zuerst und am stärksten in Schieflage geraten.

Werden nur die Kunden von Uniper-Versorgern mehr zahlen müssen?

Aktuell werde diskutiert, ob man statt der direkten Preisanpassung für Uniper-Kunden eine Art Umlage mache, so dass diese höheren Kosten in gewisser Weise auf alle Gaskunden umgelegt würden, sagte Regierungsberater Südekum. " Auch auf diejenigen, die vielleicht das Glück haben, dass ihre Versorger vielleicht nicht so einen hohen Russland-Anteil haben. "

"Dann wird die Belastung etwas geringer. Aber unangenehm ist es trotzdem. Von daher ist es unumgänglich, dass der Staat hilft und vielleicht sogar noch eine Art Unterstützung bietet, für die Haushalte, die es schaffen, besonders viel einzusparen und ihr Verhalten anzupassen. Denn das müssen die Haushalte unbedingt tun."