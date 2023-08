Fünf Jahre "Fridays for Future": So wurde die Bewegung auch in NRW groß

Höhepunkt 2019: Hundertausende bei weltweiten Protesten

In vielen Städten in NRW bildeten sich Ortsgruppen der neuen Klimabewegung Fridays for Future (FFF). Immer mehr Schüler und Studierende schlossen sich an und wurden unter anderem von tausenden Wissenschaftlern unterstützt: die sogenannten Scientists for Future.

2019: Fridays for Future in Aachen

2019 wurde dann auch zum Jahr der großen Erfolge für FFF: Am ersten weltweiten Protesttag Mitte März des Jahres protestieren weltweit Millionen für den Klimaschutz. Auch in NRW sind Zehntausende auf den Straßen. Ähnlich sah es dann auch am 20. September 2019 aus, 70.000 Demonstranten zählten die Veranstalter da alleine in Köln.