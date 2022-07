Flut-Update: "Man muss versuchen, etwas Gutes daraus zu ziehen"

Diesmal sind wir bei Nora Nechad in Ahrweiler. Sie ist 33 Jahre alt, verheiratet und zweifache Mutter. Die Wohnung der Familie wurde zerstört, Nora rettete sich und die Kinder über den Balkon ins Dachgeschoss des Nachbarhauses. Jetzt bauen sie sich ein neues Eigenheim und es war die ganze Zeit klar: Wir bleiben in der Heimat. So geht es ihr heute:

"Die Kinder wollen öfters gucken, wie das Haus aussieht" Nora Nechad

" Es wird einem bewusst, dass man einfach nichts in der Hand hat, dass man sein Schicksal nicht selbst bestimmen kann, und dass man trotzdem immer dankbar sein muss für den Zustand, wie es ist oder wie es einem geht. Und gleichzeitig im Kopf behalten, dass trotzdem von heute auf morgen alles anders sein kann.