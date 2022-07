Flut-Update: "Es hat sich gelohnt, so viel Kraft reinzustecken"

Dies ist die Geschichte von Merle Hein aus Solingen-Unterburg. Ihre Großmutter hatte zwei Wochen vor der Flut einen Schlaganfall. Merle wollte zu ihr ziehen und sich um sie kümmern - dann kam die Flut und zerstörte das Haus. Merle hatte plötzlich zwei große Aufgaben. Seit dem Frühjahr wohnt sie tatsächlich gemeinsam mit der Oma im - sanierten - Haus. So geht es ihr heute:

"Man kann nicht auf Play drücken, und alles läuft normal weiter" Merle Hein

"Diese Erfahrung war wirklich die schlimmste, die ich in meinem bisherigen Leben machen musste. Sowas Krasses ist mir und meiner Familie noch nie passiert. Und entsprechend wirkt es auch nach. Mein Leben hat sich eigentlich komplett verändert. Abgesehen davon, dass ich ja auch wirklich monatelang jede freie Sekunde hier verbracht habe und geackert habe. Da muss man schon sagen, wurde mein eigenes Leben eher auf den Pause-Knopf gestellt.