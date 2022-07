Flut-Update: "Es gibt heute Freundschaften, die es vorher nicht gab"

"Das ist nicht befriedigend" Michael Griese

Das lange Warten auf die Handwerker

" Die Problematik lag natürlich ein Stück weit auch an der Situation im Handwerk. Die Handwerker hatten vorher schon alle gut zu tun. Und dann kam natürlich eine Sonderkonjunktur, die so noch nicht da gewesen war. Ich habe fünf oder sechs Briefings gemacht mit Handwerkern, von denen ich anschließend nie mehr was gehört habe. Keine Absage, kein Halbsatz, nichts dergleichen. Ich hab' jetzt den Eröffnungstermin drei Mal verschoben. Das ist nicht befriedigend. "

"Ich freue mich auf jedes Gespräch mit einem Gast" Michael Griese

" Wir haben natürlich in den vergangenen Monaten auch überraschende, absolut positive Erfahrungen gemacht. Wir haben zahlreiche Einladungen von Gästen bekommen, die gesagt haben: 'Wenn ihr nicht für uns kochen könnt, dann kochen wir halt für euch.' Und da gibt es heute auch Freundschaften und neue Beziehungen, die es vorher nicht gab.

Wo sehe ich mich nächsten Sommer? Ganz einfach: Ich sehe mich hier in diesen Räumen, in der Küche, völlig grinsend meine Sachen vor- und zubereiten, freue mich auf jedes Gespräch mit einem Gast. Und wenn ich dann feststelle, dass wir noch fünf gute Jahre haben, dann hat sich das gelohnt. Dann ist das alles in Ordnung. "

Protokoll: Julius Schmidt