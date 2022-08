Hitze und Niedrigwasser: Was das fürs Baden, Trinkwasser und für Fische bedeutet

Baden in Flüssen noch gefährlicher

"In Flüssen zu baden, ist jetzt noch viel gefährlicher als sonst" , sagt Frank Zantis von der DLRG Nordrhein dem WDR. "Denn man weiß nicht, was am Ufer nun alles rumliegt." Durch das Niedrigwasser kämen Glas, Metall, größere Steine oder sogar alte Kriegsmunition zum Vorschein.

Auch das Baden selbst sei noch gefährlicher als sonst. Denn man nähere sich nun der Fahrrinne. "Dort ist die Fließgeschwindigkeit höher. Durch Unterströmungen kann man noch stärker reingezogen werden" , so Zantis.

Nach seinen Angaben gab es in NRW in diesem Jahr schon mehr als 30 Badetote - etwa die Hälfte davon in Flüssen.

Vorsicht auch beim Baden in Seen

Auch wer in einem See baden will, sollte derzeit gut aufpassen, so Zantis von der DLRG. Nach einem langen Sonnenbad sollte man sich erst langsam abkühlen, bevor man schwimmen gehe. Sonst könne der Kreislauf Probleme machen.

Das Baden birgt Gefahren

Außerdem solle man die eigene Kondition bedenken. Die könnte nach den Corona-Jahren, in denen man womöglich weniger geschwommen ist, eingeschränkt sein. "Man muss auch noch zurückschwimmen können" , so Zantis.

Blaualgen-Probleme und andere Hitze-Folgen gibt es in den größeren, überwachten Badeseen in NRW aber derzeit nicht. Das ist der Badegewässer-Karte des Landesumweltministeriums zu entnehmen: