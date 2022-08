Endlich Regen - kommt jetzt die Wetter-Entspannung für NRW?

Ab Mittwoch soll es dann etwas flächendeckender regnen - " und da wird wohl jeder braune Rasenhalm mal zumindest ein paar Tropfen abbekommen ", so der WDR -Meteorologe.

Trockener Boden muss erstmal " angeweicht " werden

Die Idealvorstellung beschreibt Vogt so: Erstmal ein paar Tropfen, damit der " knallharte, trockene Boden etwas angeweicht wird " - dann kann er Feuchtigkeit aufsaugen. Und dann sollte ab Donnerstag und Freitag etwas mehr Regen runterkommen.

Dass trockene Böden Wasser weniger gut aufnehmen können, hatte vor kurzem die britische Universität Reading beispielhaft in einem vielbeachteten Twitter-Beitrag gezeigt - auch wenn das Experiment nicht eins zu eins auf die Natur übertragbar ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Keine unmittelbare Entspannung für große Flüsse