Was Sie über Fleischersatzprodukte wissen sollten

Was ist eigentlich drin in Fleischersatzprodukten?

Die kurze Antwort: Hülsenfrüchte oder Gemüse werden zerkleinert, entfettet, dann mit Wasser und Ölen zu einer Masse verarbeitet und in Form gebracht.

Beim Wettkampf um die beste Fleisch-Imitation und um den feinsten Geschmack hat jeder Hersteller seine eigene Methode. Den einen Entstehungsprozess gibt es daher nicht - allerdings ist sich die Herstellung in vielen Fällen ähnlich.

Grundlage sind in der Regel Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen und Soja oder Getreide wie Weizen. Durch ein mechanisches Verfahren wird diese Grundlage zerkleinert und entfettet. Mit Hilfe von Lösungsmitteln wird ein Proteinkonzentrat bzw. Isolat gewonnen. Es entsteht eine Masse, die an Brei erinnert. Wie bei der herkömmlichen Wurstherstellung auch werden dem Brei natürliche Färbemittel, Gewürze und teilweise Zwiebeln beigemischt.

Im nächsten Schritt wird das trockene Proteinkonzentrat mit Wasser und Ölen vermischt und mit verschiedenen maschinellen Verfahren in gewünschte Formen gepresst. Spezielle Maschinen erhitzen das Granulat, kühlen es und pressen es solange zurecht, bis der Brei eine faserige Struktur bekommt, die beispielsweise Hühnerfleisch ähnelt.

Wie viel Proteinanteil die Fleischersatzprodukte am Ende haben, ist unterschiedlich - das Umweltbundesamt gibt zum Beispiel an, dass ein Sojaprodukt am Ende zu etwa einem Fünftel aus Sojaprotein besteht. Der Hersteller Planted spricht davon, dass seine Produkte mit 19 bzw. 33 Prozent Erbsenproteinanteil einen " überdurchschnittlich guten Proteingehalt " hätten. Die Discounter-Variante "The Wonder Burger" wirbt beim veganen Burgerpatty damit, " reich an Proteinen " zu sein. Die Zutatenliste zeigt, dass neben anderem Zutaten 10 Prozent texturiertes Sojaproteinkonzentrat und 9 Prozent texturiertes Sojaproteinisolat enthalten sind.

" Aber man braucht doch Proteine ": Kann man sich mit Fleischersatzprodukten ausgewogen ernähren?

Die kurze Antwort: Auch mit Fleischersatzprodukten kann man sich so ernähren, dass man alle wichtigen Nährstoffe zu sich nimmt.

Den Proteinbedarf könne man auch bei einer rein vegetarischen Ernährungsweise " ohne Probleme sicherstellen ", sagt Susanne Klaus, Leiterin der Abteilung Physiologie des Energiestoffwechsels am deutschen Institut für Ernährungsforschung. Und sie betont: " Das können wir genauso gut mit den Ersatzprodukten ."

Fleisch enthält neben Protein noch weitere wichtige Nährstoffe, zum Beispiel Vitamin D, B2 und B12, Spurenelemente wie Calcium, Eisen, Jod, Zink und Selen oder - bei Meeresfischen - Omega-3-Fettsäuren. Diese Nährstoffe seien prinzipiell auch in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, " auch in Fleischersatzprodukten ", so Susanne Klaus. Einzige Ausnahme: Vitamin B12 müsse bei rein veganer Ernährung ergänzt werden.

Das Schweineschnitzel einfach durch ein Sojaschnitzel ersetzen und so bei der gleichen Nährstoff-Zusammensetzung landen: Ob das funktioniert, hängt am Ende von den einzelnen Produkten ab. Susanne Klaus sagt aber: Fleischersatzprodukte sind nicht notwendig, um Fleisch zu ersetzen. Bei einer abwechslungsreichen vegetarischen Ernährung beziehungsweise einer veganer Ernährung mit Vitamin B12-Zugabe sollten eigentlich keine Mangelerscheinungen auftreten - ob Ersatzprodukte gegessen werden oder nicht.