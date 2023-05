Fleischlose Ernährung: Wie vegan werden wir?

Von der FH Münster heißt es:

", sagt Klimaschutzmanagerin Marion Behrends. Viel Fleisch würde vor allem an den Mensa-Standorten gegessen, an denen männerdominierte Studiengänge zu finden sind.

Der Fleischatlas bestätigt die Beobachtung: " Wer sich für Technik und Handwerk interessiert, isst tendenziell mehr Fleisch ." Und: Vegetarische und vegane Ernährung scheint ein weibliches Thema. Beide Gruppen werden zu 70 Prozent von Frauen dominiert.

Nicht nur an den Unis, auch an Kitas und Grundschulen wird zunehmend auf Fleisch verzichtet. In vielen Kindergärten wird mittlerweile veggie gegessen, etwa bei dem Träger Fröbel:

Das Unternehmen hat 74 Einrichtungen in NRW. In 40 Kitas wird kein Fleisch mehr serviert.

Der Trend gehe eindeutig in Richtung " ausschließlich vegetarischer Küche ", erklärte eine Sprecherin gegenüber dem WDR.