Laborfleisch - gut fürs Tierwohl, schlecht fürs Klima?

Zwei kalifornische Unternehmen haben die Erlaubnis bekommen, in den USA kultiviertes Hähnchenfleisch zu verkaufen - zunächst in Luxus-Restaurants. Nach Singapur und Israel geht also nun die größte Volkswirtschaft der Welt einen entscheidenden Schritt in die Richtung eines neuen Fleischkonsums. Die Unternehmen versprechen große Fortschritte für Klimaschutz und Tierwohl. Aber woraus besteht Laborfleisch überhaupt und hilft es wirklich gegen globale Probleme? Fragen und Antworten.