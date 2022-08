Fischsterben in der Oder: Wie gefährlich sind die Goldalgen?

" Die Algen gibt's eigentlich immer, überall ", sagt Jan Köhler. Sie werden durch Wind oder Wasservögel verteilt. Die Frage sei aber, warum sie sich in der Oder in solchen Massen entwickelt haben - das sei noch nicht ganz klar.

Hohe Salzkonzentration nötig

Bekannt ist, dass für die Vermehrung der Alge eine hohe Salzkonzentration im Wasser nötig ist. Die kann nur entstehen, wenn zum Beispiel ein Industriebetrieb entsprechendes Abwasser in den Fluss abgibt. In den vergangenen Wochen sei offensichtlich in Polen massenhaft Salz in die Oder eingeleitet worden, sagt IGB -Forscher Köhler.

Außerdem brauche die Alge auch viel Licht, das sie jetzt durch den niedrigen Wasserstand bekommen habe. Auch die langsame Fließgeschwindigkeit der Oder begünstige eine Vermehrung. Der Klimawandel werde das Algenwachstum weiter fördern, betont der Forscher. Denn das größte Wachstum gebe es bei 25 bis 30 Grad Wassertemperatur.

Mögliche Gefahr für Menschen noch nicht klar

Klar ist, dass die Goldalgen unter anderem für Fische giftig sind, sagt Köhler. Das Problem sei, dass die Toxine etwa Zellmembranen auflösen - insbesondere die dünnhäutigen, gut durchbluteten Kiemen. Es sei aber noch nicht bewiesen, dass die Toxine in die Nahrungskette gelangen, also etwa giftig für Vögel wären.

Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie stellt klar: Zur Giftigkeit der Algen gebe es noch Forschungsbedarf. Es sei noch nicht abschließend geklärt, wer über Fische und Weichtiere hinaus betroffen sein könnte. Das gelte auch für potenzielle Auswirkungen auf den menschlichen Organismus.