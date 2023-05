Weshalb die Freiwillige Feuerwehr bei uns so wichtig ist

Als nachts um halb 12 der Alarm losgeht, lässt Birgit Kill alles stehen und liegen. Die Feuerwehrfrau wird zu einem Dachstuhlbrand in Essen gerufen, der bereits auf das gesamte Haus übergegriffen hat. Erst um 9 Uhr am nächsten Morgen ist sie zurück in der Wache, doch an Feierabend ist noch lange nicht zu denken.

Feuerwehrfrau Birgit Kill von der Freiwilligen Feuerwehr Essen

" Solche Einsätze sind selten ", sagt Kill. Meistens gehe es darum, Türen zu öffnen, Bäume von der Straße zu holen oder Rettungskräfte bei Unfällen zu unterstützen. Die gelernte Krankenschwester ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Essen. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ist die Gruppe abrufbereit. Ehrenamtlich, versteht sich.

Freiwillige Feuerwehren - ein deutsches Phänomen

Dass dieses Engagement eben nicht selbstverständlich ist, daran soll am Internationalen Tag der Feuerwehrleute erinnert werden. In Deutschland hat der Tag eine besondere Bedeutung. Denn während die Feuerwehr in den allermeisten Ländern aus rein hauptberuflichen Angestellten besteht, oft sogar dem Militär zugeordnet ist, sind es hierzulande überwiegend ehrenamtliche Einsatzkräfte.