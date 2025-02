Besonders kritisch war die Lage in den vergangenen zwei Tagen - mit höchster Warnstufe auch in ganz NRW. Inzwischen entspannt sich die Situation schon etwas, eine komplette Entwarnung ist aber noch nicht in Sicht.

Winterwetter begünstigt schlechte Luft

Dass die Feinstaubbelastung im Winter steigt, ist normal. Viele Holz-, Gas-, und Ölheizungen laufen und stoßen Schadstoffe aus. Besonders Kamine produzieren viel Feinstaub. Und: "In den kommenden zwei Wochen wird es voraussichtlich kühl bleiben" , sagt Meteorologe Jürgen Vogt aus der WDR-Wetterredaktion. Das heißt: " Viele Heizungen werden weiter auf Hochtouren laufen, und auch die Luftqualität wird eher bescheiden bleiben. "

Gleichzeitig kann die dreckige Luft nicht so schnell abziehen. Das liegt am Winterwetter: Wenn die Luft am Boden kühler ist als in höheren Lagen, findet weniger Austausch statt.