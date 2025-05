In NRW werden beispielsweise nur noch 51 Prozent der Beschäftigten nach Tarifvertrag bezahlt. Gerade mal ein Viertel der Betriebe zahle tarifgebundene Löhne - eine " dramatische Entwicklung ", so Thorsten Schulten, Tarifexperte beim WSI .

Gewerkschaften immer noch wichtig für Arbeitnehmer

Dabei verdienen laut WSI Beschäftigte, die nicht nach Tarif bezahlt werden, in Deutschland deutlich weniger als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Unternehmen mit Tariflöhnen. So beträgt der Lohnabstand in NRW beispielsweise 20 Prozent. Zudem ist mit Tarifvertrag die durchschnittliche Arbeitszeit spürbar kürzer: in NRW um rund 50 Minuten in der Woche im Vergleich zu Betrieben ohne Tarifbindung.

Und so ist auch nicht überall der Mitgliederschwund gleich dramatisch. In klassischen Industriebranchen wie Metall, Elektro und Chemie, im öffentlichen Dienst, im Bildungsbereich und bei der Polizei sind nach wie vor viele in Gewerkschaften organisiert.