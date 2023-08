So geht gute Schule: "Mehr als nur Unterricht"

Wer einmal da ist, der bleibt

Constantin Köster ist seit 2020 an der Gesamtschule Ückendorf

Constantin Köster hat 2020, mitten im ersten Corona-Lockdown, sein Referendariat an der Schule begonnen. Von Anfang an habe das Kollegium ihm geholfen. "Deshalb bin ich hiergeblieben ", sagt Köster heute. Er unterrichtet Biologie, Englisch und Sport bis zur 10. Klasse. Schnell habe er gemerkt, dass das, was er an der Uni theoretisch gelernt hat, in der Praxis nicht einfach anwendbar ist. " Es geht nicht, reinzukommen und das Buch aufzuschlagen ", so Köster. Man müsse andere Lernwege finden.

"Wer hier unterricht, muss Spaß an Sozialarbeit haben." Constantin Köster,

Lehrer an der Gesamtschule Ückendorf

Constantin Köster hat das und freut sich darauf, mit seiner sechsten Klasse das neue Schuljahr zu beginnen.

Brennpunktschulen nicht konkurrenzfähig