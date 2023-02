Die Studentinnen und Studenten der renommierten, britischen Universität Cambridge wollen künftig nur noch veganes Essen in ihren Mensen aufgetischt bekommen. In einer Abstimmung sprach sich eine deutliche Mehrheit in der Studierendenvereinigung Cambridge Students' Union dafür aus, dass die Kantinen auf dem Campus ihr Angebot umstellen, wie die Zeitung "Guardian" berichtete.

Veganes Mensa-Essen: Starkes Signal aus Cambridge ?

Die Kampagne Plant-Based Universities, die von der Organisation Animal Rebellion unterstützt wird, betonte, es handele sich um ein starkes Signal an alle 31 Colleges der University of Cambridge.

"Indem sie Tierprodukte von ihren Speiseplänen streicht, könnte die Universität ihre Umweltauswirkungen erheblich reduzieren und sich vor aller Welt mit ihrem Einsatz für Nachhaltigkeit präsentieren." William Smith von Plant-Based Universities

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Uni Cambridge : "Freuen uns immer über Vorschläge"

Das Votum bedeutet noch keine Entscheidung. Die wird letztlich von der Leitung der Hochschule getroffen. Die Uni habe bereits 2016 Gerichte mit Rinder- und Lammfleisch aus den Mensen entfernt, wie sie auf WDR-Anfrage bestätigte.

Man verfolge eine "nachhaltige Lebensmittelpolitik, die auch darauf abzielt, pflanzliche Alternativen aktiv zu unterstützen, nicht nachhaltigen Fisch vom Speiseplan zu streichen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Wir freuen uns immer über Vorschläge von Studierenden und Mitarbeitern" , hieß es weiter.

An Mensen in NRW weiterhin Fleisch und Eier

Die Studierendenwerke NRW setzen stattdessen weiterhin auf ein breites Angebot – einschließlich Fleisch und anderen tierischen Produkten, wie die Arbeitsgemeinschaft der zwölf Werke am Donnerstag auf WDR-Anfrage mitteilte.

Veganes Mensa-Essen gibt es auch in NRW.

Etwa 10 bis 20 Prozent der Studentinnen und Studenten in NRW seien Veganer, schätzen die Studierendenwerke. Der Anteil veganer oder vegetarischer Speisen in den Mensen nehme seit Jahren zu. Mit der "Rote Beete" an der Ruhr-Universität Bochum gebe es sogar ein rein veganes Restaurant. Aber:

"Wir sind jedoch überzeugt, dass auch diejenigen, die Currywurst oder Eierspeisen mögen, weiterhin bei uns ihren Hunger stillen können sollten." Studierendenwerke NRW

Und weiter: "Wir sehen uns in allererster Linie mit einem Versorgungsauftrag ausgestattet, nach dem wir möglichst für alle Studierenden ein vielseitiges tägliches Angebot sicherstellen."

Video starten, abbrechen mit Escape Ausgerechnet – Vegan Servicezeit. . 29:31 Min. . UT . Verfügbar bis 06.01.2024. WDR.

Über dieses Thema berichteten am 22.02.2023 auch die Hörfunknachrichten, unter anderem bei WDR5.