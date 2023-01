Weniger Fleisch - Das bringt es für Umwelt und Klima

Und hier für Euch die wichtigsten Links zu dieser Folge



Weniger Fleisch – Das bringt es für Umwelt und Klima



So können wir die Weltbevölkerung gesund und nachhaltig ernähren. Informationen des Bundeszentrums für Ernährung zur „Planetary Health Diet“:

https://www.bzfe.de/nachhaltiger-konsum/lagern-kochen-essen-teilen/planetary-health-diet/



Das schlägt der Naturschutzbund NABU vor, um die Ernährung zu sichern und gleichzeitig Natur und Klima schützen:

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/landwirtschaft/230113-nabu_flaechennutzungsstudie.pdf



Hier geht's zum Quarks Daily Spezial: '8 Milliarden - So können wir alle Menschen künftig ernähren':

https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-72-koennen-wir-alle-menschen-gut-ernaehren/





Essen wir bald mehr Insekten?



Insekten in Lebensmitteln – hier hat die EU-Kommission Fakten zur Zulassung zusammengestellt:

https://germany.representation.ec.europa.eu/insekten-lebensmitteln-die-fakten_de



Wie Schweizer Agrarforscher die Perspektive von Insekten als Tierfutter einschätzen, könnt Ihr hier lesen:

https://www.agrarforschungschweiz.ch/wp-content/uploads/2019/12/2019_10_2500.pdf



Hier gibt es Informationen zum erwähnten Forschungsprojekt des Bundesinstitutes für Risikobewertung und der Jomo Kenyatta Universität in Nairobi/Kenia:

https://www.bfr.bund.de/cm/343/forschungsprojekt-zu-sicherheitsaspekten-von-essbaren-insekten.pdf





Organspende – Darum solltest Du Dich jetzt entscheiden



Hier findet Ihr die aktuellen Regelungen zur Organspende in Deutschland:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/zustimmungsloesung-organspende.html



Die Richtlinien zur Feststellung des Hirntods hat die Bundesärztekammer hier festgelegt:

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Medizin_und_Ethik/RichtlinieIHA_FuenfteFortschreibung.pdf



Eine Quarks-Sendung zum Thema Organspende von 2019 findet Ihr auf unserem YouTube-Kanal:

https://youtu.be/saVit2MsS8A

